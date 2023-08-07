Протестующие собрались напротив штаб-квартиры ООН.

В Нью-Йорке прошла акция протеста против финансирования и вооружения Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".

Протестующие собрались напротив штаб-квартиры ООН. Они принесли с собой плакаты, которые содержат призывы прекратить вооружение Киева и начать переговоры без предварительных условий. По словам независимого кандидата в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр, нынешняя политика Вашингтона в отношении Украины является преступно безумной.

Ранее Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну.

Видео: Telegram / РИА Новости