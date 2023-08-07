В Нью-Йорке прошла акция протеста против финансирования и вооружения Украины. Об этом сообщает "РИА Новости".
Протестующие собрались напротив штаб-квартиры ООН. Они принесли с собой плакаты, которые содержат призывы прекратить вооружение Киева и начать переговоры без предварительных условий. По словам независимого кандидата в сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр, нынешняя политика Вашингтона в отношении Украины является преступно безумной.
Ранее Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну.
Видео: Telegram / РИА Новости
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