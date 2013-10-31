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Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну
Сегодня, 10:34
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Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну

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Экс-американский лидер повторил свое заявление дважды.

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну. Об этом он заявил во время выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина.

Экс-американский лидер повторил свое заявление дважды. Он подчеркнул, что добьется этого в случае победы на выборах президента в 2024 году. Также Трамп отметил, что нынешнее вооружение обладает способностью уничтожить мир.

Я не допущу, чтобы это случилось.

Дональд Трамп, экс-президент США

Ранее Трамп заявил, что Байден сделает все, чтобы сохранить власть.

Фото: YouTube / Right Side Broadcasting Network

Теги: дональд трамп, сша, третья мировая война, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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