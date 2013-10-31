Бывший президент США Дональд Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну. Об этом он заявил во время выступления на встрече с избирателями в штате Южная Каролина.
Экс-американский лидер повторил свое заявление дважды. Он подчеркнул, что добьется этого в случае победы на выборах президента в 2024 году. Также Трамп отметил, что нынешнее вооружение обладает способностью уничтожить мир.
Я не допущу, чтобы это случилось.
Дональд Трамп, экс-президент США
Ранее Трамп заявил, что Байден сделает все, чтобы сохранить власть.
Фото: YouTube / Right Side Broadcasting Network
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