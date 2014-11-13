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Трамп заявил, что Байден сделает все, чтобы сохранить власть

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Экс-глава США рассказал о коррумпированности Минюста США.

Бывший американский лидер Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в том, что действующий глава государства Джо Байден и его окружение в Вашингтоне сейчас сделают все возможное ради сохранения власти. При этом политик счел все обвинения против себя "действием отчаяния" со стороны администрации США. Соответствующее заявление спикер сделал в первом публичном выступлении после выдвинутых против него уголовных обвинений. Мероприятие состоялось при поддержке Республиканской партии в штате Алабама.

Смехотворное обвинение против нас - это не юридическое дело, а действие отчаяния в стремлении провалившегося и опозорившегося Джо Байдена и его радикальных левых бандитов сохранить власть. Они хотят сделать все возможное, чтобы сохранить ее.

Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп полагает, что министерство юстиции сейчас абсолютно коррумпировано администрацией Джо Байдена.

Трамп сообщил, что после обвинений его победа на выборах обеспечена.

Фото и видео: YouTube / Right Side Broadcasting Network

Теги: джо байден, дональд трамп, минюст, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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