Трамп сообщил, что после обвинений его победа на выборах обеспечена

Экс-глава США раскритиковал Джо Байдена за "попытку вмешаться в выборы".

Бывший американский лидер Белого дома Дональд Трамп считает, что выдвинутые против него уголовные обвинения только помогут ему одержать победу на президентских выборах в 2024 году. С такой оценкой политик выступил на мероприятии, организованном Республиканской партией в штате Алабама. По словам спикера, все подозрения носят ложный характер. Экс-глава государства уточнил, что эти обвинения могли бы быть выдвинуты в его отношении еще два с половиной года назад.

Они дождались самого разгара предвыборной кампании, когда я стал лидером в опросах общественного мнения. Опережаем всех, включая Байдена... Каждый раз, когда они предъявляют обвинения, наши позиции в опросах общественного мнения лишь укрепляются. Дональд Трамп, экс-глава США

Политик пошутил, что ему нужно еще как минимум одно обвинение со стороны Минюста США для того, чтобы выборы в стране "можно было завершить". По его словам, в таком случае у остальных кандидатов не останется шансов на успех, так как на выборах выиграет Дональд Трамп. В очередной раз политик раскритиковал администрацию Джо Байдена. Он счел, что сейчас Вашингтон предпринимает попытки вмешаться в выборы таким же способом, как это происходит "в странах третьего мира".

"Это не должно было случиться в Америке". Появилось видео с Трампом после суда по новым обвинениям.

Фото и видео: YouTube / WSFA 12 News