"Это не должно было случиться в Америке". Появилось видео с Трампом после суда по новым обвинениям

Экс-глава США объяснил обвинения против него преследованием со стороны политического оппонента.

В социальных сетях появились кадры с бывшим американским президентом Дональдом Трампом после суда по новым обвинениям. Ролик разместили представители британского издания The Independent TV. Экс-лидер Белого дома заметил, что все предъявленные ему подозрения касаются преследованием со стороны его политического оппонента. Он пояснил, что этого никогда не должно было случаться в Америке.

Грустный день для Америки, как и грустный для меня, ведь я ехал по Вашингтону и видел упадок, побитые здания, стены, изрисованные граффити. Не в такой Америке я жил. И очень грустно наблюдать за происходящим... Дональд Трамп, экс-президент США

Известно, что следующее слушание по уголовному делу запланировано на 28 августа. Накануне у Дональда Трампа будут проведены дебаты на республиканских праймериз. Сейчас политик подозревается по статье за "нарушение прав граждан", которые зафиксированы во время штурма Капитолия 6 января 2021 года. Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве этих массовых протестов и попытке сорвать результаты президентских выборов, по итогам которых главой страны стал Джо Байден. Фигурант расследования не признал вину по делу о вмешательстве в выборы-2020 и штурме Капитолия. Судебная инстанция в Вашингтоне отпустила Трампа под обязательство о явке и соблюдении законов.

США предрекли выход из НАТО в случае победы Трампа.

Фото и видео: The Independent TV