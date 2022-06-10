В Новосибирске взрыв газового баллона на стройке жилого дома привел к пожару

На место происшествия прибыли две пожарные машины.

В Новосибирске произошел пожар на стройке жилого дома. Об этом сообщает группа "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел сегодня, 10 июня. На стройке жилого комплекса "Авиатор" раздался хлопок, после которого повалил черный дым. Причиной пожара стал взрыв баллона с бытовым газом.

На место происшествия прибыли две пожарные машины. Информации о пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что у Boeing 737 загорелись шасси во время приземления в Сочи.

Видео: VK / АСТ-54