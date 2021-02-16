В Новосибирске водитель наехал на маму с коляской

После наезда машины у женщины оказалась сломана нога.

В Новосибирске водитель наехал на маму с детской коляской. Об этом рассказали местные СМИ. По данным журналистов, инцидент по улице Чистякова произошел после того, как местная жительница сделала шоферу замечание. Тот припарковался в неположенном месте.

Известно, что автомобиль марки "Тойота" остановился прямо около подъезда дома. В ответ на критику женщины, водитель развернул транспортное средство и поехал прямо на "обидчицу". В результате жительница города упала вместе с коляской. На данный момент известно, что ребенок не пострадал, а женщина сломала ногу. Нарушитель скрылся с места событий.

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Видео: ВК/ДТП 38RUS Иркутск