В Новосибирске снежная глыба упала на машину с людьми

В машине находились два человека.

В Новосибирске снежная глыба с козырька подъезда упала на машину с людьми. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава правления ТСЖ "Телевизионный квартал" Владимир Вахрушев. Мужчина пояснил, что в момент инцидента в транспортном средстве находились два человека. Они не получили серьезных травм.

Вчера снег упал с балкона девятого этажа. В машине сидели парень с девушкой. "Скорая" приехала, написали "ушибы мягких тканей". Вечером приехала полиция, они с ними уже нормально общались Владимир Вахрушев, глава правления ТСЖ

Чиновник отметил, что ранее крыша дома была очищена от снега. По его словам, снежная глыба упала именно с балкона квартиры, расположенной на девятом этаже. В настоящее время владельцев жилплощади ищет полиция. По социальным сетям вечером в четверг стало распространяться видео того, как снежная масса накрывает машину. Сначала на капот приземлилась одна глыба, а после - вторая, еще большего размера. После этого из автомобиля выбежал мужчина. За несколько секунд до произошедшего около авто прошла женщина с ребенком.

"ОВД-Инфо": задержаны более 2 тысяч протестующих.

Фото и видео: Telegram/LIFE SHOT