Следователи устанавливают личность преступника.

В Новосибирске мужчина избил двух сломавших снеговика подростков. Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета. Ранее по социальным сетям распространилось видео, на котором заснято предполагаемое преступление. Инцидент произошел в Ленинском районе города. В кадре видно, как взрослый человек валит на снег двух школьников, а затем начинает их бить.

По данному факту… организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия к гражданам) заявление СК РФ по Новосибирской области

Следствие установило, что подростки 7 февраля во второй половине дня повредили снеговик, который был установлен около школы по Киевской улице. Это заметил проезжающий мимо автомобилист. Местный житель решил остановиться, чтобы разобраться в ситуации. В надзорном ведомстве устанавливают личность мужчины, а также возможную причину конфликта.

Из-за падения глыбы снега на малыша в Находке прокуратура проводит проверку.

Фото: Piter.tv