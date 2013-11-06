Из-за падения глыбы снега на малыша в Находке прокуратура проводит проверку

В соцсетях распространилась запись видео с обрушением глыбы снега на ребенка в Приморье.

Из-за падения глыбы снега на малыша с крыши магазина в Находке прокуратура проводит проверку. Об этом рассказали журналисты из "Интерфакса". Надзорное ведомство в Приморском регионе проверяет информацию о том, что на ребенка обрушилась снежная масса. Ранее соответствующий момент попал на видеозапись. Ролик быстро стал вирусным в социальных сетях. На кадре видно, что после того, как глыбы упали на малыша, к пострадавшему сразу же подбежала мать.

В социальных сетях размещена информация и видео о падении на ребенка снега с крыши здания магазина по ул. Ручейной, 36 "а" в г. Находке. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о благоустройстве и требований безопасности при организации торговли и оказании услуг сообщение прокуратуры по региону

Специалисты изучат своевременность и полность действий должностных лиц, а также арендатора, которые отвечают за уборку снега с крыш. При наличии соответствующих оснований будут реализованы меры реагирования на нарушения.

В Новосибирске снежная глыба упала на машину с людьми.

Видео: TG / LIFE SHOT