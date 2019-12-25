В Липецке мужчина получил срок из-за сосульки-убийцы на его балконе

Мужчина самовольно установил козырек на балконе и не счищал с него снег, наледь и сосульки.

В Липецке завершился суд над местным жителем, который обвинялся по статье "причинение смерти по неосторожности".

Региональные следственные органы СКР по Липецкой области сообщают, что суд признал местного жителя виновным по статье "причинение смерти по неосторожности" и вынес ему приговор с реальным сроком лишения свободы. Как удалось установить следствию, вечером 4 февраля 2019 года в больницу поступила с тяжелыми травмами 78-летняя женщина, которая, несмотря на усилия медиков, к утру скончалась. Причиной смерти стал компрессионный перелом позвоночника и тяжелая черепно-мозговая травма.

В ходе расследования причин смерти пенсионерки было установлено, что на нее упала снежно-ледяная глыба с козырька балкона на 5 этаже жилого дома. Козырек был самовольно установлен хозяином квартиры с данным балконом. Мужчина неоднократно был предупрежден, что он должен очищать козырек от снега, наледи и сосулек.

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил владельца квартиры к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме этого, ему предстоит возместить потерпевшей ущерб на сумму около 420 тысяч рублей.

Ранее:В Белгородской области библиотекарь подожгла свою коллегу на рабочем месте

Фото:pixabay