На судне у пирса в бухте Золотой Рог во Владивостоке в пожре погиб человек

На судне, расположенного около морского пирса в бухте Золотой Рог во Владивостоке произошло возгорание. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС по Приморскому краю. В пламени погиб один человек. В настоящее время огонь локализован экстренные службами на территории в 200 квадратных метров. Ранее огнеборцы говорили о том, что пламя распространилось на коммерческой стоянке в районе улицы Дальзаводская. С места происшествия удалось спасти 24 человека.
Пожар локализован на 200 квадратах. Тушение продолжается.
пресс-служба ГУ МЧС по Приморью
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Фото и видео: ГУ МЧС России
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