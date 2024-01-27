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На судне у пирса в бухте Золотой Рог во Владивостоке в пожре погиб человек

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Сейчас огонь локализован на 200 квадратах.

На судне, расположенного около морского пирса в бухте Золотой Рог во Владивостоке произошло возгорание. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС по Приморскому краю. В пламени погиб один человек. В настоящее время огонь локализован экстренные службами на территории в 200 квадратных метров.  Ранее огнеборцы говорили о том, что пламя распространилось на коммерческой стоянке в районе улицы Дальзаводская. С места происшествия удалось спасти 24 человека.

Пожар локализован на 200 квадратах. Тушение продолжается.

пресс-служба ГУ МЧС по Приморью

В Сосновом Бору незатушенная сигарета привела к пожару в квартире.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: владивосток, гу мчс, погиб человек, приморский край
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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