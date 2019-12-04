В Белгородской области библиотекарь подожгла свою коллегу на рабочем месте

Пострадавшая выжила, но находится в больнице с сильными ожогами.

В Белгородской области расследуются обстоятельства поджога женщины на рабочем месте.

Следственные органы СКР по Белгородской области сообщают, что расследуют уголовное дело по статье "покушение на убийство". По версии следствия, 5 августа, находясь на работе в одной из библиотек Корочанского района, 43-летняя женщина из-за ссоры подошла со спины к своей коллеге. Она облила женщину горючей жидкостью и подожгла.

Пострадавшая 43 лет с тяжелыми ожогами доставлена в больницу. Подозреваемая задержана и полностью признала свою вину.

Ей назначена стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Следствие возбудило перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. СУ СК РФ по Белгородской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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