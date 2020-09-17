В Белгороде при посадке самолет "Аэрофлота" столкнулся со стаей птиц

Самолет получил повреждения при заходе на посадку.

В Белгороде при заходе на посадку самолет врезался в стаю птиц.

Телеграм-канал "Белгород №1" сообщает, что накануне вечером, 16 сентября, самолет "Аэрофлота" при посадке столкнулся со стаей птиц. Самолет получил повреждения, их характер не уточняется. Несмотря на ЧП, самолет благополучно приземлился. По сообщениям в СМИ из-за данных повреждений самолет не смог вылететь обратно в Москву.

Также опубликована запись переговоров борта с аэропортом.

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Видео:Телеграм-канал "Белгород №1"