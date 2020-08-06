Насильник и убийца 9-летней девочки в Саратове на суде признал свою вину

Адвокат семьи девочки рассказала как идет судебное разбирательство.

Михаил Туватин полностью сознался в изнасиловании и убийстве девочки.

Сейчас в Саратове с 4 августа проходят судебные разбирательства в суде по делу Михаила Туватина, который обвиняется в изнасиловании и убийстве 9-летней девочки в гаражах в Саратове. Сегодня, 6 августа, адвокат семьи девочки рассказала журналистам, что Туватин признал свою полностью в убийстве и изнасиловании, хотя прежде он этого не делал. Адвокат добавила, что не исключает, что подсудимый вновь откажется от своего признания, так как он "достаточно странный персонаж", сообщает издание "СарИнформ".

Напомним, девятилетняя девочка ушла 9 октября в школу и пропала. Путь в школу проходил мимо гаражных кооперативов. Тысячи человек, волонтеры "Лизы Алерт", полиция, обычные граждане искали девочку по всему городу. В ночь на 11 октября появилось сообщение, что поиски прекращены. Позднее подтвердилась информация, что девочку нашли, она убита.

Полиция вышла на 35-летнего ранее судимого, в том числе и за изнасилования, Михаила Туватина. Мужчина сознался в убийстве и показал гаражный бокс, где спрятал тело ребенка.

Горожане стали стекаться к гаражному кооперативу, где было найдено тело девочки, а затем люди переместились к отделению полиции, где находился подозреваемый в убийстве. Горожане требовали выдать им убийцу для самосуда. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы успокоить разгневанных жителей города.

Во время дачи показаний Туватин сообщил, что находился утром 9 октября в гараже, которым самовольно завладел несколько месяцев назад. Проходившая мимо девочка спросила, принадлежит ли этот гараж мужчине. Рецидивист, испугавшись разоблачения, предположив, что гараж мог принадлежать родителям ребенка, затащил маленькую школьницу в гараж и убил.

Дело было передано в суд 16 июля. Несмотря на то, что Михаил Туватин не признал свою вину, прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Видео: СУ СК РФ по Саратовской области