В Саратове начался суд над Туватиным, который изнасиловал и убил 9-летнюю девочку

В понедельник 3 августа в Октябрьском суде Саратова началось слушание дела об изнасиловании и убийстве 9-летней Лизы.

В Саратове начался суд над Михаилом Туватиным, который в октябре прошлого года изнасиловал и убил в гаражах 9-летнюю девочку.

"Саратов24" сообщает, что в Октябрьском суде в понедельник 3 августа началось слушание дела 35-летнего Михаила Туватина, который обвиняется в убийстве и изнасиловании девочки. Заседание проходит в закрытом режиме из-за ограничительных мер по коронавирусу. В суде уточняют, что если власти снимут ограничения, тогда на суд будут пускать журналистов. Резонансное дело ведет судья Светлана Гоголева.

Напомним, девятилетняя девочка ушла 9 октября в школу и пропала. Путь в школу проходил мимо гаражных кооперативов. Тысячи человек, волонтеры "Лизы Алерт", полиция, обычные граждане искали девочку по всему городу. В ночь на 11 октября появилось сообщение, что поиски прекращены. Позднее подтвердилась информация, что девочку нашли, она убита.

Полиция вышла на 35-летнего ранее судимого, в том числе и за изнасилования, Михаила Туватина. Мужчина сознался в убийстве и показал гаражный бокс, где спрятал тело ребенка.

Горожане стали стекаться к гаражному кооперативу, где было найдено тело девочки, а затем люди переместились к отделению полиции, где находился подозреваемый в убийстве. Горожане требовали выдать им убийцу для самосуда. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ, чтобы успокоить разгневанных жителей города.

Во время дачи показаний Туватин сообщил, что находился утром 9 октября в гараже, которым самовольно завладел несколько месяцев назад. Проходившая мимо девочка спросила, принадлежит ли этот гараж мужчине. Рецидивист, испугавшись разоблачения, предположив, что гараж мог принадлежать родителям ребенка, затащил маленькую школьницу в гараж и убил.

Дело было передано в суд 16 июля. Несмотря на то, что Михаил Туватин не признал свою вину, прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Видео: СУ СК РФ по Саратовской области