Необычный метод реставрации музея в Белгороде попал на видео

Работники Историко-краеведческого музея попытались закрасить отвалившиеся гранитные плиты баллончиком.

Сотрудники музея с помощью баллончика краски решили "залатать" обнаруженные разбитые гранитные плитки на здании. Такое решение было принято, так как запасных фрагментов гранита в наличии не оказалось.

С тоном краски рабочие не угадали, поэтому на здании музея временно будут красоваться яркие рыже-коричневые пятна.

Как сообщили изданию "Подъем" в администрации учреждения, теперь "музей ищет подходящий материал, чтобы заменить эти фрагменты".

Ранее стало известно, что реставрация всех фасадов Зимнего дворца обойдется в 15 млн рублей.

Видео: @limonovdigital / "Телеграм"