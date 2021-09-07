Необычный метод реставрации музея в Белгороде попал на видео

Сотрудники музея с помощью баллончика краски решили "залатать" обнаруженные разбитые гранитные плитки на здании. Такое решение было принято, так как запасных фрагментов гранита в наличии не оказалось.
С тоном краски рабочие не угадали, поэтому на здании музея временно будут красоваться яркие рыже-коричневые пятна.
Как сообщили изданию "Подъем" в администрации учреждения, теперь "музей ищет подходящий материал, чтобы заменить эти фрагменты".
Ранее стало известно, что реставрация всех фасадов Зимнего дворца обойдется в 15 млн рублей.
Видео: @limonovdigital / "Телеграм"
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