Росздравнадзор проверит информацию, предоставленную местным телеканалом "НСК 49".

В Новосибирске проверят данные о том, что скорая высадила больного COVID-19. В региональном ведомстве отметили, что по факту новостного сюжета местной телекомпании "НСК 49" ведется проверка информации. Ранее СМИ заявили, что пациенту отказали в предоставлении медицинской помощи, так как от был болен коронавирусом и туберкулезом.

Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области инициированы проверки двух медицинских организаций в связи с информацией в медиа-средствах о факте оставления пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулёзом лёгких без медицинской помощи пресс-служба Росздравнадзора

Напомним, что согласно данным телеканала "НСК 49" пациента в Новосибирске с открытой формой туберкулеза высадили из машины скорой помощи прямо на улице. Это произошло якобы из-за отсутствия свободных мест в больнице.

В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек.

Фото: Piter.tv