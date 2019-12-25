В Новосибирске проверят данные о том, что скорая высадила больного COVID-19. В региональном ведомстве отметили, что по факту новостного сюжета местной телекомпании "НСК 49" ведется проверка информации. Ранее СМИ заявили, что пациенту отказали в предоставлении медицинской помощи, так как от был болен коронавирусом и туберкулезом.
Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области инициированы проверки двух медицинских организаций в связи с информацией в медиа-средствах о факте оставления пациента с коронавирусной инфекцией и туберкулёзом лёгких без медицинской помощи
пресс-служба Росздравнадзора
Напомним, что согласно данным телеканала "НСК 49" пациента в Новосибирске с открытой формой туберкулеза высадили из машины скорой помощи прямо на улице. Это произошло якобы из-за отсутствия свободных мест в больнице.
В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек.
Фото: Piter.tv
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