Шестеро постояльцев смогли эвакуироваться сами, еще четверых спасли пожарные.

В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек. Об этом рассказали представители ГУ МЧС по региону. По данным экстренной службы, инцидент произошел утром 28 ноября. Пожарные выехали на место событий в 08:13 по местному времени (04:13 по московскому времени). Пострадала двухэтажная постройка с сауной на улице Мира. Четырех человек удалось спасти.

По прибытии к месту вызова было плотное задымление. Внутри здания находились 11 человек, из них шестеро эвакуировались самостоятельно, четыре человека были спасены при помощи трехколенной лестницы сообщение ГУ МЧС

Одну женщину спасатели вынесли из здания. Она не подавала признаков жизни. Реанимация на месте не дала результата.

На данный момент известно, что очаг пожара находился в подвальном помещении, где находилась парилка. Огонь распространился на площадь в 20 квадратных метров. По факту произошедшего ведется проверка.

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Фото: Piter.tv