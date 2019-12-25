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Наиболее высокий риск заражения COVID-19 наблюдается в Перми и Воронеже
Сегодня, 16:37
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matveyvn

Наиболее высокий риск заражения COVID-19 наблюдается в Перми и Воронеже

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Анализ провели при помощи сервиса симптом-чекер.

Наиболее высокий риск заражения COVID-19 наблюдается в Перми и Воронеже. Это показало исследование "СберИндекса", о котором пишет РБК.

Также риск заразиться выше среднего наблюдается в Иркутске и Новосибирске. Он больше среднероссийского на семь процентов.
Наиболее безопасные города, судя по рещультатам, Москва, Краснодар и Нижний Новгород.  

Анализ провели при помощи сервиса симптом-чекер. Он анализировал территории на количество больных с симптомами, которые характерны для коронавируса.

Ранее мы писали, что в больницах Ленобласти для пациентов с коронавирусом свободно более 30% коек.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, пандемия, риск заражения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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