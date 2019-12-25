В больницах Ленобласти для пациентов с коронавирусом свободно более 30% коек

На данный момент в области развернуты 2327 коек.

Больницы Ленобласти продолжают держать резерв коек для пациентов с коронавирусной инфекцией на уровне 30-35%. Об этом сообщила пресс-служба 47 региона.

На данный момент в области развернуты 2327 коек для больных COVID-19, 743 из них свободны.

Как рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин, при необходимости можно развернуть 3000 коек. Дополнительные места в стационарах могут оборудовать в Тосненской, Сиверской, Токсовской, Сланцевской, Бокситогорской больницах.

Комздрав: истинную летальность от коронавируса в Петербурге мы сможем узнать позже.

Фото: Piter.tv