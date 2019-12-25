Комздрав: истинную летальность от коронавируса в Петербурге мы сможем узнать позже

Реальный процент тяжело высчитать, так как известны не все случаи заболевания.

Первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана прокомментировал высокий процент летальности от коронавируса в Северной столице. На пресс-конференции в "ТАСС" он в очередной раз напомнил о том, что стоит разделять понятие "летальности" и "смертности", передал корреспондент Piter.TV.

Показательно летальности рассчитывается через деление всех умерших на число всех заболевших, в том числе бессимптомных. Реальный показатель удастся узнать только постфактум, сказал Сарана, когда всех вылечат. Кроме того, о каких-то смертях и их истинной причине также станет известно позже.

За прошедшие сутки от коронавируса в Петербурге скончались 63 человека.

Фото: Piter.TV