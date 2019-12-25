В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 2394 человека

Из больниц выписали более 1200 человек.

За последние сутки в России подтвердили 24 318 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5 923 (24,4%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 2 394 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 198. За последние сутки подтверждена смерть 461 пациента. В Петербурге подтвердили 63 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 24 758 человек, в том числе 1229 человек в Петербурге и 210 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv