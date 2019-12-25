Валерий Вобликов будет этапирован из Алтайского края.

В Новосибирске поймали сбежавшего от полиции в третий раз экс-спецназовца. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы ФСИН по Алтайскому краю. В ведомстве уточнили, что говорят о Валерие Вобликове, который был объявлен в федеральный розыск.

16 марта в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УФСИН России по Алтайскому краю на территории города Новосибирска был задержан осужденный Вобликов В.Г., находящийся в федеральном розыске. пресс-служба ФСИН по региону

Известно, что фигурант уголовного дела будет этапирован для отбывания наказания в исправительное учреждение. Ранее мужчина находился под домашним арестом. Представители закона надели на него отслеживающий браслет, но Вобликов все равно смог сбежать. Ранее подозреваемого уже судили за разбой.

Напомним, что для Вобликова произведенный побед стал третий. Сначала он сбежал из РОВД в Ярославле. Ему пришлось раскидать полицейских, чтобы скрыться. Затем он покинул СИЗО Новосибирска при помощи брата-близнеца.

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Фото: Piter.tv