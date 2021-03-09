Тело девушки, на котором было 35 ножевых ранений, было найдено в квартире дома по улице Кошурникова.

В Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки. Им оказался 19-летный сожитель погибшей, сообщают в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

Тело девушки, на котором было 35 ножевых ранений, было найдено в квартире дома по улице Кошурникова — по адресу проживания погибшей. Полицейские установили, что с девушкой жил 19-летний человек, который скрылся с места преступления — уехал в Кемерово.

Подозреваемого задержали через несколько часов. Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы писали, что шиномонтажник насмерть забил кувалдой сменщика в автомастерской в Колпино.

Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации