Шиномонтажник насмерть забил кувалдой сменщика в автомастерской в Колпино

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В Колпино расследуют убийство, которое произошло вечером 7 марта. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент случился около 19 часов в шиномонтажке на Понтонной улице. Во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами 33 и 47 лет возникла ссора, в ходе которой более молодой собутыльник схватил кувалду и ударил по голове своего старшего приятеля. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Оба участника конфликта работаю в указанной шиномонтажке мастерами. Подозреваемого в убийстве сменщика задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Ранее мы писали, что пытавшийся убить жену на Пулковском шоссе мужчина заключен под стражу до 2 мая.

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