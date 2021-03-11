Малыша спас проезжающий мимо автомобилист.

Собака набросилась и начала рвать ребенка в Новосибирске. Инцидент попал на запись видеорегистратора с проезжающего мимо автомобиля. Ролик размещен в паблике ""Подслушано Первомайка" в социальной сети "Вконтакте". Известно, что неприятная ситуация произошла в Первомайском районе города.

Очевидцы рассказали местным журналистам о том, что нападение животного произошло на Механической улице. На кадрах видно, что пес лежит верхом на одном из малышей. Рядом ребенок пытается ударить собаку, чтобы спасти друга. После этого в ситуацию вмешались взрослые мужчины, которые выбежали из машины, чтобы помочь пострадавшим. Одному из местных жителей удалось оттащить животное за шкирку. При этом собака продолжает пытаться загрызть свою жертву.

В комментариях к видео пользователи соцсетей просят местных властей начать отстреливать безнадзорных агрессивных животных. В настоящее время о состоянии пострадавшего ребенка данных нет.

В Новосибирске арестовали обвиняемого в убийстве 17-летней девушки.

Видео: ВК/Подслушано Первомайка