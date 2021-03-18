Мальчика пришлось отвозить в травмпункт.

В Новосибирске бойцовская собака напала на школьника в подъезде. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на опубликованное в социальных сетях видео. На кадрах видно, что владелица животного не вмешивалась в происходящее.

Установлено, что инцидент произошел 16 марта по улице Краузе. Ребенок девяти лет вышел погулять с щенком. На первом этаже дома он повстречал стаффорда без намордника. Спустя несколько секунд пес повалил мальчика на пол, а женщина не стала оттаскивать питомца. Несовершеннолетнему удалось встать и забрать щенка, а после - убежать.

В настоящее время известно, что родители ребенка вызвали бригаду медиков. Пациенту обработали раны, а после увезли в травмпункт. Ежедневно мальчику делают перевязки, а также периодически ставят прививки от бешенства. Следственный комитет России проводит проверку по факту произошедшего.

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Видео: Telegram / Mash Siberia