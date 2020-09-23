Вадим Редькин будет находиться под стражей до 22 ноября.

В Новосибирске арестовали второго руководителя общины Виссариона. Постановление принял Центральный суд города. Инстанция рассмотрела ходатайство обвинения в отношении Вадима Редькина о заключении его под стражу.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 ноября 2020 года решение судьи Руслана Фролова

Фигурант расследования Вадим Редькин заявил на заседании, чо не признает свою вину в том, чем его обвиняют. Он рассказал СМИ, что считает собственный арест неадекватной мерой пресечения, так как регулярно проживает в тайге вместе с супругой и несовершеннолетними детьми, поэтому не может никуда скрыться. Он добавил, что не сможет повлиять на свидетелей по делу, так как не знает, где они находятся.

Напомним, что три руководителя религиозной организации "Церковь последнего завета" обвиняются в преступлениях, связанных с насилием и причинением тяжкого вреда здоровью двум и более лицам. По версии СК России, подозреваемые использовали деньги участников общины.

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Видео: YouTube / ИСТОРИИ ИЗ РОССИИ