В Новосибирске арестовали руководителя школы при "Церкви последнего завета"

Владимир Ведерников получил два месяца заключения под стражу.

В Новосибирске Центральный суд арестовал руководителя школы при "Церкви последнего завета" Владимира Ведерникова. Мужчина подозревается в создании религиозного объединения в Красноярском крае, деятельность которого сопровождается насилием над людьми.

Избрать меру пресечения - заключение под стражу на срок два месяца, то есть до 22 ноября сообщение суда Новосибирска

Напомним, что главой общины Виссариона является Сергей Тороп (Виссарион). Против мужчины выдвинуты аналогичные обвинения, как и в отношении Ведерникова. Ранее их задержали оперативники во время проведения обысков в поселении, которое называется "Город Солнца". Следственный комитет России считает, что Тороп, Ведерников и еще один фигурант расследования (Вадим Редькин) виновны в преступлениях, связанных с насилием, причинением тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.

ФСБ нашла в "Церкви последнего завета" Виссариона оружие и алкоголь.

Фото: TG / Борус, ОПЕР Слил