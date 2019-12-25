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В Новосибирске арестовали руководителя школы при "Церкви последнего завета"
Сегодня, 8:19
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lesjasap

В Новосибирске арестовали руководителя школы при "Церкви последнего завета"

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Владимир Ведерников получил два месяца заключения под стражу.

В Новосибирске Центральный суд арестовал руководителя школы при "Церкви последнего завета" Владимира Ведерникова. Мужчина подозревается в создании религиозного объединения в Красноярском крае, деятельность которого сопровождается насилием над людьми.

Избрать меру пресечения - заключение под стражу на срок два месяца, то есть до 22 ноября

сообщение суда Новосибирска

Напомним, что главой общины Виссариона является Сергей Тороп (Виссарион). Против мужчины выдвинуты аналогичные обвинения, как и в отношении Ведерникова. Ранее их задержали оперативники во время проведения обысков в поселении, которое называется "Город Солнца". Следственный комитет России считает, что Тороп, Ведерников и еще один фигурант расследования (Вадим Редькин) виновны в преступлениях, связанных с насилием, причинением тяжкого вреда здоровью двум и более лицам.

ФСБ нашла в "Церкви последнего завета" Виссариона оружие и алкоголь.

Фото: TG / Борус, ОПЕР Слил

Теги: владимир ведерников, город солнца, новосибирск, община виссариона, церковь последнего завета
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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