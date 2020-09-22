ФСБ нашла в "Церкви последнего завета" Виссариона оружие и алкоголь

Оперативники провели обыски в поселении "Город Солнца".

Представители ФСБ, Следственного комитета и полиции по Красноярскому краю нашли в "Церкви последнего завета" Виссариона оружие и алкоголь. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала "Красноярск №1". Силовые ведомства опубликовали оперативные кадры с места обыска руководителей религиозной общины. На них видно, что люди с автоматами в сопровождении служебных собак заходят на территорию поселения, организованного в Курагинском районе бывшим милиционером Сергеем Торопом.

В поселении обнаружены арсенал оружия, боеприпасов, а также большое количество спиртных напитков. Все найденные образцы во время обысков были изъяты оперативниками.

Следует напомнить, что членам поселения "Город солнца" запрещено употреблять алкоголь, а также курить и использовать деньги. Они живут за счет натурального хозяйства.

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Видео: TG / Красноярск №1