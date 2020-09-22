В Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона

Основателей "Церковь последнего завета" забрали в рамках следственных мероприятий.

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации "Церковь последнего завета" (общины Виссариона). Об этом журналистам ТАСС рассказал собственный источник в правоохранительных органах.

Задержаны Тороп Сергей, Редькин Вадим и Ведерников Владимир - руководители курагинской местной религиозной организации "Церковь последнего завета" источник ТАСС

На данный момент известно, что с утра 22 сентября на юге региона проводятся следственные действия, включая обыски у подозреваемых. Житель деревни Петропавловка Курагинского района заявил журналистам о том, что в специальной операции принимают участие автоматчики и вертолеты. В населенном пункте наблюдаются проблемы с интернетом. Топор и Редькин были увезены на вертолете, Ведерников - на автомобиле. Представитель общины по имени Александр Староверов в Facebook отметил, что по направлению к общине двигалась колонна из 50 машин, включая медицинские.

Напомним, что "Церковь последнего завета" сформирована в 1991 году Сергеем Торопом. Он назвал себя Виссарионом. С 1995 года сторонники религиозной общины создали поселение в Курагинском районе, который стали называть город Солнца.

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