В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 2,5-3 балла

Предварительно о пострадавших и разрушениях информация не поступала.

В минувший понедельник, 21 сентября, в Бурятии произошло землетрясение магнитудой 2,5-3 балла. Об этом сообщают в пресс-службе МЧС России.

Известно, что толчки ощущались в четырех районах Бурятии. В настоящий момент в республике работают восемь групп на обследовании зданий и сооружений.

Сведения о пострадавших не поступали.

Напомним, что ранее аналогичное землетрясение произошло в Иркутской области. Первые толчки с магнитудой 5-6 зафиксировали в 21:05 мск, второе, с магнитудой 2-3 - в 21:20 мск.

Ранее мы сообщали о том, что в Красноярском крае задержали руководителей религиозной общины Виссариона.

Видео: YouTube / Виктор Вохмин, ПРОСТО ПОСМОТРИ, МЧС России

