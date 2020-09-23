"Виссарион" пробудет по стражей до 22 ноября.

В Новосибирске арестовали главу общины Виссариона Сергея Торопа. решение принял Центральный суд города. Судья согласился с ходатайством следственных органов о необходимости заключить под стражу фигуранта расследования и руководителя религиозной общины "Церковь последнего завета" в Красноярском крае.

Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 22 ноября судья Алла Веселых

Стоит отметить, что заседание в отношении избрания меры пресечения Торопу велось в закрытом от журналистов режиме. Фигурант расследования заявил, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями. Перед заседанием адвокат Торопа отметил, что будет ходатайствовать об отложении рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения, а также о продлении срока задержания до 72 часов, чтобы сформировать позицию защиты.

В Новосибирске арестовали второго руководителя общины Виссариона.

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