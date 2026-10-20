Специалист Комитета по строительству Петербурга рассказала о 20 годах работы в ведомстве

Главный специалист отдела закупок Комитета по строительству Ольга Веркеева работает в ведомстве с 2005 года. За это время она прошла путь от студентки-практикантки до специалиста по государственным закупкам.

В строительную отрасль Ольга Веркеева пришла еще во время учебы в институте. После практики в Комитете и защиты диплома ее пригласили на государственную службу. Последние пять лет она занимается закупками товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также заключением контрактов. Значительная часть работы связана с обеспечением деятельности сотрудников ведомства и обслуживанием здания.

По словам Ольги, специалисту по закупкам необходимы внимательность и аккуратность. Работа требует постоянного изучения законодательства, которое регулярно меняется, а также повышения квалификации.

За 20 лет в Комитете у Веркеевой появились не только коллеги, но и друзья, с которыми она продолжает общаться вне работы. Самыми теплыми воспоминаниями она назвала совместные праздники и встречи с коллективом.

Интервью с Ольгой Веркеевой вышло в рамках цикла портала "Строительный Петербург" о сотрудниках Комитета по строительству и их профессиональном пути. Подробнее о ее работе и взглядах на профессию читайте на портале "Строительный Петербург".

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Видео: портал "Строительный Петербург"