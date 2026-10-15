От машбюро до видеоконференций: сотрудник Комитета по строительству Петербурга рассказал о переменах в IT

В середине 1990-х компьютерной сети в учреждении еще не было.

Почти три десятилетия в строительной отрасли Петербурга — и все это время рядом с технологиями, которые меняют работу ведомств. Портал "Строительный Петербург" выпустил пятый материал из цикла интервью с сотрудниками Комитета по строительству. Его героем стал главный специалист отдела информатизации и связи Павел Тихомиров.

В строительной сфере он работает с 1995 года. Тогда специалист пришел в департамент строительства, а непосредственно в Комитете трудится с 2011-го. Его задача — обеспечивать бесперебойную работу компьютерной техники, телефонии и связи, без которых сегодня невозможно представить повседневную деятельность ведомства.

За время работы Павел Тихомиров стал свидетелем серьезных изменений в организации труда. В середине 1990-х компьютерной сети в учреждении еще не было, а документы сотрудники передавали в машбюро, где их набирали и распечатывали. Первые элементы сети появились в конце десятилетия, а видеоконференции начали внедрять в 2009 году. Поначалу такой формат встречали с недоверием, но со временем он стал привычной частью работы.

Сам специалист признается, что ценит свою профессию прежде всего за общение с людьми. Для него все сотрудники — равноправные пользователи, которым важно помочь независимо от должности и отдела.

Как менялись технологии в строительном ведомстве, с какими трудностями сталкивались при внедрении новых решений и почему Павел Тихомиров остается в профессии столько лет — читайте в полном интервью на портале "Строительный Петербург".

Видео: портал "Строительный Петербург"