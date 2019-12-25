Тополь с вековой историей и следом в Call of Duty срубили в Петербурге

Знаменитый тополь из Call of Duty срубили в центре Петербурга.

В центре Петербурга срубили тополь возрастом около 116 лет, который сохранился со времен исторической аллеи и появился в компьютерной игре Call of Duty: Modern Warfare. Дерево находилось рядом с региональным объектом культурного наследия "Ограда" и могло повредить его в случае падения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского Комитета по благоустройству.

С просьбой убрать тополь в комитет обратился Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Рядом с деревом расположен объект культурного наследия, который планируют реставрировать. В ведомстве пояснили, что возможное падение тополя представляло угрозу для сохранности ограды.

Специалисты обследовали дерево и обнаружили внутри ствола гниль, дупла и следы стволовых вредителей. По результатам проверки комитет выдал разрешение на вырубку.

Тополь был последним сохранившимся деревом исторической аллеи, высаженной в 1910-х годах. Она протянулась от храма Спаса на Крови до Гороховой улицы. В марте 2019 года на стволе установили памятную табличку. На тот момент возраст дерева оценивали в 109 лет.

Тополь также можно было увидеть в игре Call of Duty: Modern Warfare. В миссии "Старые друзья" он появлялся среди достопримечательностей Петербурга.

Фото: Вконтакте/"Деревья Петербурга"