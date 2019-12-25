Петербург спешит запретить продажу вейпов, чтобы не пропустить срок

Закон о запрете вейпов в Петербурге могут принять уже 11 ноября.

В Петербурге законопроект о запрете продажи вейпов планируют рассмотреть в первом чтении 11 ноября. Чтобы ограничение начало действовать с 1 марта 2027 года, Законодательному собранию необходимо принять региональный документ до 1 декабря. В противном случае введение запрета могут перенести на сентябрь следующего года. Об этом сообщил председатель бюджетно-финансового комитета ЗакСа Денис Четырбок КП-Петербург.

По словам депутата, Петербург отстал от Ленинградской области, где аналогичный законопроект внесли на рассмотрение несколькими месяцами ранее. Четырбок подчеркнул, что запрет в двух регионах необходимо вводить синхронно, чтобы избежать так называемого вейпового туризма. По его мнению, жители могут отправляться за покупками в населенные пункты по другую сторону региональной границы, в частности в Мурино, Кудрово и Новоселье.

Четырбок также сообщил, что документы, запрещающие продажу вейпов с 1 марта 2027 года, уже приняли 28 регионов России. Сейчас петербургский законопроект проходит оценку регулирующего воздействия, а ЗакС принимает обращения от представителей рынка.

По данным городского Комитета по промышленности, в Петербурге работает более 600 специализированных торговых точек по продаже вейпов. При этом в обычных торговых сетях такая продукция занимает не более 2% площади полок. В ведомстве считают, что запрет не окажет существенного влияния на деловой климат города.

Четырбок выразил мнение, что спустя несколько лет после введения ограничений жители перестанут пользоваться вейпами. Он также усомнился, что покупатели начнут массово привозить устройства из-за рубежа, в том числе из Турции и стран Ближнего Востока.