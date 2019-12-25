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Освещение и зона отдыха появятся на обновленной набережной Смоленки в Петербурге
Сегодня, 18:34
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Освещение и зона отдыха появятся на обновленной набережной Смоленки в Петербурге

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Благоустройство набережной Смоленки за 125,7 млн рублей выходит на финишную прямую.

В Петербурге завершают благоустройство участка набережной реки Смоленки от Наличного до Уральского моста. Мощение планируют закончить до конца недели, а на следующей неделе подрядчик должен доставить и установить малые архитектурные формы. Об этом 20 октября сообщил глава городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко на пресс-конференции "Интерфакса".

Проект предусматривает устройство освещения вдоль берегов реки на указанном участке. Кроме того, рядом с Ново-Андреевским мостом на противоположном берегу оборудуют зону отдыха.

Работы выполняет ООО "РСИ". Стоимость благоустройства составляет 125,7 млн рублей.

Фото: ЕИС "Закупки"

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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