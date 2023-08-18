В Новороссийске произошел пожар в грузовом терминале

Информации о пострадавших не поступало.

На территории грузового терминала в городе Новороссийске загорелись деревянные паллеты. В общей сложности площадь воспламенения составила порядка 1,3 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали региональные представители пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Позже специалисты объявили о локализации пламени на территории в 1 300 квадратных метров. Это произошло в 10:30 утра по московскому времени. Согласно последним сведениям, открытое горение было ликвидировано в 10:44 утра. В тушении объекта задействованы 42 человека личного состава ГУ МЧС и 14 единиц техники.

Поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Новороссийск, ул. Маркова. Установлено, что произошло возгорание деревянных паллетов в грузовом терминале на площади 1,3 тыс. кв. м. пресс-служба ГУ МЧС РФ

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Фото и видео: ГУ МЧС России