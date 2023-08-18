В Иркутской области ликвидировали пожар в гипермаркете

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Пожар в гипермаркете, произошедший в городе Усть-Илимске Иркутской области, ликвидирован на площади 800 квадратных метров. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональной пресс-службы экстренного ведомства. Известно, что открытое горение потушено в 13:52 по местному времени (в 08:52 утра по времени Москвы). Известно, что пламя распространялось по зданию мебельного центра "Фортуна" и гипермаркета "Экономия". До момента прибытия группы ГУ МЧС из помещений самостоятельно смогли эвакуироваться семеро граждан.

Всего в тушении пожара было задействовано 17 человек личного состава и 7 единиц техники. Погибших, травмированных нет. пресс-служба ГУ МЧС России

На Южной дороге загорелась частная яхта.

Фото и видео: ГУ МЧС по Иркутской области