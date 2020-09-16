В результате аварии погиб человек, еще 40 пассажиров пострадали.

В Новой Зеландии столкнулись школьный автобус и поезд. Об этом сообщили местные журналисты в СМИ. Согласно данным представителей радиостанции Radio New Zealand, в результате ДТП скончался водитель. Мужчина погиб по дороге в госпиталь. Еще около 40 человек получили травмы. Пострадавшими являются несовершеннолетние. Только шестерых учащихся пришлось доставлять в больницу.

Авария произошла на железнодорожном переезде в городе Палмерстон-Норт. Этот населенный пункт находится в 140 километрах севернее от Веллингтона. В полиции рассказали, что сейчас медики оценивают состояние пассажиров, ехавших в автобусе, как удовлетворительное. Тяжелых травм ни у одного школьника не зафиксировано. Машинист поезда не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

В Чехии пассажирский поезд столкнулся с техническим составом.