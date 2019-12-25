Известно о 13-ти пострадавших. Один из них в тяжелом состоянии.

В Чехии пассажирский поезд столкнулся с техническим составом. Об этом сообщил представитель объединенного корпуса пожарных и спасателей Петер Понцар. Специалист подчеркнул, что на данный момент известно о 13 травмированных в Кдине на юго-западе страны. Один из них пострадал очень серьезно.

Столкновение произошло около 07:15 по центральноевропейскому времени (08:15 по московскому времени) на вокзале города Кдине Петер Понцар, представитель объединенного корпуса пожарных и спасателей

Причины трагедии будут расследовать члены комиссии экспертов. Согласно одной из весрий, виновников аварии стал машинист пассажирского поезда. При въезде на вокзальные пути он мог не заметить стоявший на путях технический состав. Также рассматривается ответственность за инцидент диспетчера, который должен был обеспечивать безопасность движения на данном участке железной дороги.

Восемь железнодорожных вагонов сошли с рельс около Праги.