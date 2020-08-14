Восемь железнодорожных вагонов сошли с рельс около Праги

Пострадали два человека.

Восемь железнодорожных товарных вагонов сошли с рельс около Праги. Об этом рассказал представитель Железнодорожной инспекции Чехии Ян Кучера. Чиновник отметил, что инцидент произошел на перегоне около деревни

Мстерице. В результате происшествия ранено два человека.

Восемь грузовых вагонов сошли с рельс на автомобильном переезде через железнодорожное полотно в Мстерице Ян Кучера, представитель Железнодорожной инспекции Чехии

По словам специалиста, поезд столкнулся с находившимся на путях легковым автомобилем. Из-за ДТП оказалась разрушена будка стрелочника. Пострадавшими считаются водитель машины и сотрудник железной дороги. Автомобилиста пришлось госпитализировать. В настоящее время по факту аварии ведется расследование. На участке прервано движение поездов.

В Аризоне сошел с рельсов на мосту поезд и загорелся.