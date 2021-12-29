В Новой Зеландии обнаружен детеныш акулы-призрака

Ихтиолог из новозеландского Национального института исследований вод и атмосферы Брит Финуччи пояснил, что ученые чаще встречают взрослых акул-призраков. Сообщения о новорожденных особях встречаются крайне редко.

Специалисты новозеландского Национального института исследований вод и атмосферы нашли на глубине свыше километра редкого детеныша "акулы-призрака". Об этом сообщило издание Live Science со ссылкой на траловые исследования, проводимые для оценки размеров популяции новозеландского макруронуса.

Ученые предположили, что детеныш акулы принадлежит к одному из более чем 50 известных видов акул-призраков – химерам. Они обитают на большой глубине в океанах. Взрослые особи откладывают яйца на морском дне. Заключенные в оболочку эмбрионы питаются желтком. Затем из них появляются маленькие акулы-призраки. Ихтиолог из новозеландского Национального института исследований вод и атмосферы Брит Финуччи предположил, что малышка вылупилась совсем недавно. В её организме слишком много яичного желтка. Он пояснил, что ученые чаще встречают взрослых акул-призраков. Сообщения о новорожденных особях встречаются крайне редко.

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Фото: bbc.com