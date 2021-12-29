В Лаосе у летучих мышей обнаружили три схожих с COVID-19 вируса

Исследования свидетельствуют о пяти ранее неизвестных патогенах, три из которых (BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236) оказались близкими родственниками всем известного SARS-Cov-2. Они могут проникать в человеческие клетки.

Журнал Nature опубликовал исследование, в котором биологи выявили у летучих мышей в северном Лаосе три вируса, генетически схожих с коронавирусом. Все эти виды могут проникать в человеческие клетки.

Ученые рассказали, что RBD этих вирусом отличаются от вирусов SARS-Cov-2 только одним или двумя остатками на соединении АСЕ2. Именно эти соединения эффективнее связываются с белком hACE2. По словам ученых, исследования свидетельствуют о пяти ранее неизвестных патогенах, три из которых (BANAL-52, BANAL-103 и BANAL-236) оказались близкими родственниками всем известного SARS-Cov-2. В общей сложности биологи выявили в крови животных несколько десятков коронавирусом.

Ранее мы сообщили, что за сутки в России зафиксировали 180 622 случая COVID-19, на 1 138 больше, чем днем ранее.

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