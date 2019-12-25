Мальчик находится в реанимации.

В Новочебоксарске ребенок выжил после падения с 25-го этажа на машину. Об этом журналистам рассказали представители Следственного комитета России по Чувашии. Известно, что пострадавшему одиннадцать лет. Он приземлился на "Газель". Сейчас медики борются за жизнь пациента. Он находится в тяжелом состоянии.

Сегодня утром 11-летний мальчик поднялся на 25-й этаж дома на улице Винокурова в Новочебоксарске на общий балкон и оттуда упал. Мальчик упал на припаркованную возле дома "Газель". Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. СК РФ по региону

В Telegram-канале Mash заявили, что пятиклассник дал "слово пацана", поэтому решился на такой отчаянный шаг. Он пообещал прыгнуть своему знакомому, если тот "поженится" с их одноклассницей. Ребенок попросил не рассказывать возлюбленной о своих чувствах, но его "сдали".

В Петербурге за март погибли трое детей, выпавшие из окон.

Фото: Telegram/Mash.



