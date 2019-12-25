Хорек Эльвенес оценил действия военных РФ около госграниц Осло.

В Норвегии выразили обеспокоенность военными учениями России в Баренцевом море. Об этом сообщил местный политик, представитель Консервативной партии страны Хорек Эльвенес. Он считает, что Москва настойчиво стучит в дверь и намерена лишить НАТО свободы передвижений в регионе. Депутат призвал коллег внимательно следить за поведением российских военнослужащих, которые все чаще устраивают маневры у государственных границ Норвегии.

Эксперт заметил, что раньше российские тренировки со стрельбами проводились вдали от норвежских рубежей, но сейчас они с каждым разом оказываются все ближе. Эльвенес признал, что Осло "не мстит" РФ и не подводит собственные войска к ее территории. Этим страна якобы демонстрирует оппоненту предсказуемость и стабильность.

Специалист призвал Норвегию как можно больше и чаще взаимодействовать с США и Североатлантическим альянсом. Он полагает, что собственными силами решить проблему с РФ не получится. При этом Эльвенес назвал абсолютно понятными стремления Москвы удерживать под контролем северные широты на фоне таяния арктических льдов.

Учения России, Таджикистана и Узбекистана у границы с Афганистаном завершились.

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