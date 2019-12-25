В ЦВО прокомментировали итоги совместных учений на Ближнем Востоке.

Учения России, Таджикистана и Узбекистана у границы с Афганистаном завершились. Об этом журналистам рассказал командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин. Генерал-полковник напомнил прессе, что в мероприятиях было задействовано 2,5 тысяч человек. Тренировки проводились на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы со страной Ближнего Востока.

Впервые было продемонстрировано применение межвидовой группировки войск с массированным применением авиации, разведывательно-огневых комплексов и десантов на основе полученного опыта в Сирии. Александр Лапин, генерал-полковник РФ

Эксперт подчеркнул, что военные учения велись на фоне обострения обстановки в Афганистане, а также в условиях возможного проникновения боевиков и радикально настроенных групп в приграничные участки региона. В ЦВО подчеркнули, что совместные учения позволят обеспечить безопасность стран от вооруженной агрессии со стороны талибов.

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Фото: Минобороны России