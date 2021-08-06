Российские Ту-22М3 нанесли удары по "боевикам" на границе с Афганистаном

Самолеты пролетели из Саратовской области до Термеза.

Российские бомбардировщики Ту-22М3 нанесли удары по "боевикам" на границе с Афганистаном. Об этом рассказали представители пресс-службы оборонного ведомства РФ. Мероприятие проводились в рамках совместных военных учений с представителями Узбекистана. Четыре боевых самолета провели полет над полигоном Термез в Сурхандарьинской области.

Экипажи Ту-22М3 взлетели с оперативного аэродрома в Саратовской области, выполнили перелет и отработали задачи по нанесению бомбовых ударов по условным замаскированным лагерям боевиков и складам с боеприпасами. пресс-служба Минобороны РФ

Прикрытие российских экипажей осуществлялось за счет работы истребителей МиГ-29 противовоздушных сил и Военно-воздушных сил Узбекистана.

Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России.

Видео: Telegram / РИА Новости